El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 09:00 horas y llegando a 10 grados a las 11:00 horas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca. La humedad comenzará a disminuir, situándose en un 79% a las 10:00 horas.
Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a 17 grados a las 16:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas a partir de las 20:00 horas. La humedad relativa continuará disminuyendo, alcanzando un 55% a las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea más agradable. El viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 15 grados a las 19:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la medianoche. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 72% a las 20:00 horas.
En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda disfrutar del sol y aprovechar las horas de luz antes de que el cielo se nuble por la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h
- El Córdoba CF 'enamora' a El Arcángel en San Valentín con un triunfo para soñar ante el Leganés
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Leganés
- El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración