El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 09:00 horas y llegando a 10 grados a las 11:00 horas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca. La humedad comenzará a disminuir, situándose en un 79% a las 10:00 horas.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a 17 grados a las 16:00 horas. El cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas a partir de las 20:00 horas. La humedad relativa continuará disminuyendo, alcanzando un 55% a las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea más agradable. El viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 15 grados a las 19:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la medianoche. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 72% a las 20:00 horas.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda disfrutar del sol y aprovechar las horas de luz antes de que el cielo se nuble por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.