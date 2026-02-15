El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el aumento de la temperatura, contribuyendo a que la sensación térmica sea más placentera. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:59, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido, y no olvides hidratarte adecuadamente mientras disfrutas del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.