El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un buen momento para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente por la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar del buen tiempo, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados , lo que hará que el ambiente sea cálido y agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados hacia las 21:00 horas. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El ocaso se producirá a las 19:04, marcando el final de un día mayormente soleado. Las condiciones meteorológicas de hoy son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, Coria del Río disfrutará de un día de clima apacible, con cielos despejados y temperaturas agradables, perfecto para aprovechar al máximo el fin de semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.