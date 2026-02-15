El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados . Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la posibilidad de que algunas nubes altas aparezcan, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante todo el día. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La puesta de sol se producirá a las 18:58, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los cordobeses aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

