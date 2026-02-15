El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas hacia la tarde, especialmente a partir de las 20:00 horas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que contribuirá a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La tarde será ideal para disfrutar de paseos y actividades en el exterior, ya que la combinación de temperaturas suaves y cielos despejados ofrecerá un entorno propicio para el esparcimiento. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 19:04 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco al inicio, se tornará agradable y soleado. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un buen espectáculo estelar, dado que la ausencia de nubes facilitará la observación del cielo nocturno.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.