El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, favoreciendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 8 y 10 grados .

A partir del mediodía, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un viento del noroeste que soplará con rachas de hasta 36 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, no debería resultar incómodo, pero es recomendable abrigarse ligeramente si se planea estar al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:08, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia en cualquier momento. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá gradualmente, pasando de un estado despejado a uno más nuboso, aunque sin llegar a estar completamente cubierto. Esto podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, con colores cálidos que contrastan con las nubes que se irán formando.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en un entorno natural. Recuerde abrigarse un poco al caer la tarde y disfrutar de la belleza del paisaje que ofrece esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.