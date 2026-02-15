El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 23:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. La salida del sol se producirá a las 08:11, mientras que el ocaso será a las 19:01, brindando un día con una duración de luz solar considerable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final del día. La humedad también experimentará un ligero aumento, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas agradables. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de este día soleado, aprovechando las condiciones favorables para paseos y actividades recreativas.

