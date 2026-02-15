El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a las 02:00 y 7 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 11:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y alcanzando un 90% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de frío. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. A partir de las 12:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados a la 13:00 y 16 grados a las 14:00.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 24 km/h a las 16:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A partir de las 15:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados a las 16:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde. A las 19:00, se espera que la temperatura baje a 14 grados, mientras que la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 82% hacia las 23:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean salir. En resumen, el tiempo en Camas será mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de un día al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.