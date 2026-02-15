El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 85% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más confortable para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 18:57, momento en el cual el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general del ambiente.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.