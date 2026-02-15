El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

Hoy, 15 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, con un 55% previsto para la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y sin lluvias a la vista, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.