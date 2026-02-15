El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Bormujos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a lo largo del día hasta alcanzar rachas de hasta 23 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección noroeste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la zona.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 19:04, momento en el cual el cielo podría presentar un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, gracias a la escasa nubosidad. La noche se prevé fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.