El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, brindando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 76% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 38 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y un refresco en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:53. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Bailén.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

