El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío invernal.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 10 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán valores de 0 a 3 grados, lo que podría hacer que los habitantes de Baeza sientan un frío más intenso. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el oeste. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La visibilidad seguirá siendo buena, permitiendo disfrutar de un paisaje despejado y soleado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 23:00 horas.

El ocaso se producirá a las 18:52, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Baeza pueden aprovechar este clima favorable para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que, aunque frescas, serán agradables durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.