El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados a las 02:00 y 03:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 20:00 horas, con un máximo de 13 grados a las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 64% y el 85%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 8 y 16 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser notable en espacios abiertos. Sin embargo, no se prevén condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos del día. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones meteorológicas adversas.

La puesta de sol se producirá a las 18:56 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará más cálido y agradable a medida que avance la jornada. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que hoy será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Baena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.