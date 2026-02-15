El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 55% en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Sin embargo, a partir del mediodía, comenzarán a aparecer nubes, y para la tarde se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche. Esto podría dar lugar a un cielo cubierto en las últimas horas del día, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. Por la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en las primeras horas, el viento puede ser un poco más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo cubierto y temperaturas más frescas podría hacer que la noche se sienta más fría, por lo que se recomienda llevar una chaqueta si se planea salir.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y un descenso en las temperaturas hacia la noche. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante gran parte del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.