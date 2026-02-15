El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el tiempo se sienta más agradable.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.
A medida que el día avance, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un pico de 15 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:01.
Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero también una chaqueta o abrigo para la noche, cuando las temperaturas bajen. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en Arahal. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.
