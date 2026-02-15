El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% y aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 87% hacia la tarde.

A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque unos agradables 14 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea aún más placentera.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, llegando a unos 10 grados a las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:55 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La estabilidad del tiempo se verá reflejada en la tranquilidad de la atmósfera, ideal para paseos y encuentros familiares.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La brisa del oeste se mantendrá, aunque con menor intensidad, lo que hará que la noche sea fresca pero agradable.

En resumen, el día de hoy en Andújar se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que permitan disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.