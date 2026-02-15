El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 9 y 10 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser un poco más cálida en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas y al caer la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando a 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el viento se intensifique, es posible que se sienta un ligero aumento en la brisa, lo que podría ser refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que se espera un 0% de probabilidad a lo largo de todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. El cielo se irá cubriendo gradualmente hacia la tarde, con un aumento en la nubosidad, pero sin que esto implique riesgo de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, aunque no se prevén condiciones para la observación de estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.