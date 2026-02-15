El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados y descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 75% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 49% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en el ambiente, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades diarias y el disfrute del paisaje.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:03. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete ser un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.