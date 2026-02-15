El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 1 grado, mientras que durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 10 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 66% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, la humedad se estabilizará, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades en familia. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las condiciones cambien en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-14T20:57:12.