El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de febrero

El día de hoy, 15 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que se situará en torno al 59% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h provenientes del oeste. Durante la mañana, el viento soplará con una velocidad de 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución con las rachas más fuertes que se presentarán en la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la localidad. La puesta de sol se anticipa para las 19:03, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser apreciado.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un ligero aumento de nubes altas hacia la noche. Sin embargo, no se esperan cambios significativos en las condiciones climáticas, lo que sugiere que la noche será tranquila y fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados .

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural que ofrece la localidad en este día soleado.

