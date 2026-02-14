El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 14 de febrero de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con termómetros marcando 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será más confortable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h en las horas de la mañana. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 11 km/h por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tranquilo.

El cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto es ideal para aquellos que planean salir a celebrar el Día de San Valentín, ya que el tiempo será propicio para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:01, marcando el inicio de una noche fresca y tranquila. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o simplemente pasear por las calles de El Viso del Alcor.

En resumen, el 14 de febrero se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.