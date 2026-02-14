El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados. La brisa será suave, con vientos del oeste que alcanzarán velocidades de hasta 20 km/h. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, permitiendo disfrutar de un tiempo seco y agradable.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 15:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 45%, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque el cielo seguirá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La brisa se mantendrá, con vientos del noroeste que podrían llegar a los 25 km/h, lo que aportará un toque fresco a la velada.

La puesta de sol se producirá a las 19:02, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Utrera podrán disfrutar antes de que caiga la noche. La temperatura seguirá bajando, y se espera que al final del día se sitúe en torno a los 9 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 72% hacia la medianoche.

En resumen, el día de San Valentín en Utrera se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para compartir momentos especiales con seres queridos en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.