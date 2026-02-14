El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 5 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 6:00 AM.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre la 1:00 y las 7:00 AM, lo que sugiere que los habitantes de Úbeda deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las lluvias serán escasas, pero la posibilidad de tormentas eléctricas es significativa, con un 95% de probabilidad en el mismo periodo. Esto podría generar un ambiente inestable, especialmente durante las primeras horas del día.
A medida que el día avanza, el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Para las 8:00 AM, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 4 grados, con cielos poco nubosos. La temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 10 grados a las 3:00 PM. Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable, con cielos despejados y temperaturas más agradables, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y soleado.
El viento será un factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h desde el noreste durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día. La sensación térmica oscilará entre 1 y 10 grados a lo largo del día, lo que significa que, aunque las temperaturas puedan parecer agradables, el viento podría hacer que se sienta más frío.
Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 6 grados. La probabilidad de lluvia será mínima, con un 0% de precipitación pronosticada para las horas nocturnas. Los habitantes de Úbeda pueden esperar un final de jornada tranquilo, ideal para disfrutar de una velada en casa o salir a dar un paseo bajo un cielo estrellado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.