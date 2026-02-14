El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se eleven ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante agradable, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 54 km/h, especialmente durante la mañana, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades que puedan verse afectadas por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Tomares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:02, momento en el que el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para los residentes y visitantes.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para celebrar el Día de San Valentín, ya sea con una caminata, un picnic o simplemente disfrutando de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.