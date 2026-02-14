El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, que irán descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 41% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será agradable, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 54 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 08:14, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar desde temprano. Por otro lado, el ocaso se dará a las 19:02, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un aspecto a tener en cuenta para aquellos que deseen aprovechar al máximo el día, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el 14 de febrero se presenta como un día ideal para disfrutar de San Juan de Aznalfarache, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de las actividades al aire libre en un entorno propicio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.