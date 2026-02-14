El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que durante la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 17 grados. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá a los rinconeros disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 10 km/h por la tarde. Esto significa que, aunque habrá momentos de viento fuerte, especialmente al inicio del día, la tarde se presentará más tranquila, lo que será un alivio para quienes planeen salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque inicialmente será fuerte, se calmará hacia la tarde. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.