El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan mayormente nubladas, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevén intervalos nubosos.

La temperatura en Puente Genil se mantendrá relativamente baja, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que el pico de calor se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 52 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frías del día.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un 10% entre la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad en el cielo podría traer sorpresas.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y que consideren llevar un paraguas, aunque las probabilidades de lluvia son limitadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.