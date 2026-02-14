El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, con un total estimado de 1 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A partir de la 1:00 a.m., se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, y la intensidad de las precipitaciones disminuirá. Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias serán menos frecuentes, con una probabilidad de tormenta que se mantendrá en un 95% hasta las 7:00 a.m.

Las temperaturas en Priego de Córdoba oscilarán entre los 4 y 9 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 6 grados, descendiendo a 4 grados en la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, con valores que podrían llegar a ser negativos en las primeras horas, especialmente con un viento que soplará del noroeste a velocidades de hasta 25 km/h. Esto hará que la sensación térmica se sienta más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que el día avance, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente en la tarde, donde se prevén momentos de cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta, con rachas que podrían alcanzar los 47 km/h en las primeras horas.

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. La puesta de sol se producirá a las 18:55, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inclemencias, terminará con condiciones más favorables. En resumen, se recomienda estar preparado para la lluvia en las primeras horas, pero también aprovechar las mejoras en el tiempo a medida que avance el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.