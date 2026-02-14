El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente cubierto y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con un cambio hacia un cielo poco nuboso en las horas centrales, alcanzando temperaturas de hasta 9 grados.

La ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes de Pozoblanco disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y estable.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se anticipan rachas de hasta 60 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. En las primeras horas, la sensación térmica podría descender hasta los 2 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que el día avanza, la temperatura irá aumentando ligeramente, pero la sensación térmica se mantendrá fresca, con valores que oscilarán entre 4 y 5 grados en las horas más cálidas. Por la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado, aunque las temperaturas no superarán los 9 grados.

El ocaso se producirá a las 18:56, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre. La combinación de un cielo poco nuboso y la ausencia de lluvia permitirá que los pozoblancoenses celebren el Día de San Valentín con tranquilidad, ya sea en paseos, encuentros familiares o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se caracteriza por un cielo cubierto que dará paso a momentos soleados, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Es un día ideal para disfrutar de la compañía de seres queridos, siempre teniendo en cuenta el abrigo necesario para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.