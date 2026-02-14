El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 48% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 23 y 75 km/h, predominando de dirección noroeste. Las ráfagas más intensas se presentarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar un ligero frescor, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución si se encuentran en espacios donde el viento pueda ser más fuerte.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo que la temperatura se sienta más cálida en comparación con los valores termométricos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de un día de San Valentín al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar las condiciones favorables y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.