El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:13. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 49% y bajando hasta un 40% en las horas centrales del día. Esto sugiere un ambiente más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Aunque la velocidad del viento puede ser notable, no se prevén condiciones adversas, lo que permitirá disfrutar de un día sin precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia las 21:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 19:02. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 70%, pero sin afectar la comodidad general del ambiente.

En resumen, el día de San Valentín en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar el buen tiempo para celebrar y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.