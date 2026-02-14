El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana, donde se prevén tormentas y lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.1 mm. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto hasta aproximadamente el mediodía, cuando comenzará a despejarse gradualmente.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 9 grados, que descenderán a 8 grados en la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 13 grados por la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la humedad disminuya, la sensación térmica mejorará, haciendo que el tiempo sea más agradable durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 34 km/h en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, pero se espera que se calmen hacia la tarde.

En resumen, el día de San Valentín en Osuna se presentará con un inicio nuboso y potencialmente lluvioso, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables por la tarde. Los habitantes de la localidad deben estar preparados para un tiempo variable, con un abrigo ligero recomendado para las primeras horas del día y una mayor comodidad a medida que avance la jornada.

