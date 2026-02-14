El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 89% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 54% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la disminución de la humedad permitirá que la temperatura se sienta más agradable conforme avance el día.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que el día comience con un cielo cubierto, pero rápidamente se despejará, permitiendo que el sol brille durante gran parte de la jornada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de precipitación es nula, el cielo podría presentar algunas nubes dispersas en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 42 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento se moderará, con ráfagas que rondarán los 15 km/h hacia la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la lluvia será prácticamente inexistente durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Morón de la Frontera disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones generales del tiempo se presentan favorables para disfrutar de un día de San Valentín al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.