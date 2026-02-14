El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta, lo que podría generar una precipitación de hasta 0.7 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 70% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 89% a la 1 de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente. A partir de las 6 de la mañana, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados hacia el mediodía. La humedad continuará disminuyendo, lo que permitirá que el día se sienta más fresco y agradable. La probabilidad de tormentas se reducirá a cero entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que sugiere un cambio hacia condiciones más estables.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 26 y 40 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la mañana, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 12 grados, y el cielo se mantendrá despejado hasta el anochecer. La puesta de sol se producirá a las 18:56, marcando el final de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, terminará con condiciones más agradables y tranquilas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 7 grados, y una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando un 73% hacia la medianoche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.