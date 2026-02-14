El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moguer, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h en las primeras horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se suaviza, se espera que la velocidad se mantenga entre 15 y 49 km/h, lo que puede proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante las rachas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que se mantendrán agradables, descendiendo a 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:05, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Moguer podrán disfrutar sin la interferencia de nubes. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hace de este un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un momento de relajación en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo despejado que permitirá apreciar la belleza del entorno. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar estas condiciones favorables para realizar actividades que fomenten el bienestar y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.