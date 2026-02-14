El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos. La cantidad de lluvia acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 8:00 a.m., el cielo comenzará a despejarse, y aunque permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada, se prevé que las lluvias cesen. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m. La sensación térmica, sin embargo, será más baja, rondando entre 0 y 6 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.
El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el viento se calma, se espera que la temperatura se mantenga en un rango más cómodo, aunque la sensación térmica podría seguir siendo notablemente más baja.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 95% hasta las 7:00 a.m., disminuyendo a un 5% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Posteriormente, se espera que las condiciones se estabilicen, con una probabilidad de tormenta del 0% durante la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque el inicio del día será inestable, la tarde ofrecerá un respiro y una mejora en las condiciones climáticas.
Los habitantes de Martos deben estar preparados para un inicio de jornada complicado, pero con la esperanza de que el tiempo mejore a medida que avanza el día. Es recomendable llevar paraguas o impermeables durante la mañana y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.
