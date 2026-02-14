El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta del 83%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final de la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a partir del periodo de las 04:00 horas, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta la noche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el sol brillará, las temperaturas se mantendrán frescas, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 25 y 40 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas más fuertes se presentarán en las primeras horas del día, alcanzando su máxima intensidad alrededor de las 10:00 horas, cuando se espera que el viento sople a 51 km/h.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque las temperaturas se mantendrán en un rango fresco.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en 15 grados, antes de descender nuevamente a 11 grados hacia la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 66% al final del día. En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento y la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.