El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan mayormente despejadas, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que avanza la jornada, alcanzando niveles de alrededor del 41% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con una velocidad que oscilará entre los 9 y 35 km/h. Predominará el viento del noroeste, que podría alcanzar su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde, con rachas de hasta 54 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, paseos o encuentros con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura. Es un buen momento para aprovechar el día y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.