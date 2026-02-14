El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 48% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y sin interrupciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango que podría hacer que algunas personas sientan un ligero frescor, especialmente en áreas abiertas.

A medida que el sol se eleva, se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 19:01. Este será un buen momento para disfrutar de una puesta de sol clara y sin nubes, ideal para paseos o actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, alcanzando los 9 grados hacia la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en un paseo por el campo o en actividades familiares al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.