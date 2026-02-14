El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta, lo que podría generar una precipitación de hasta 1 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los lucentinos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían cesar, y la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor. Con el paso de las horas, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 6 grados en la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se relaje, se espera que la velocidad se mantenga entre 10 y 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse, y aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, se prevé que haya momentos de sol. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados , lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche.

La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 90% durante las primeras horas, pero se espera que disminuya a cero en la tarde y noche, lo que sugiere que las condiciones se estabilizarán. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia y la niebla, pero mejorará a medida que el día avance.

En resumen, Lucena experimentará un día de clima variable, comenzando con cielos cubiertos y lluvias, seguido de una mejora gradual hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un inicio de jornada fresco y húmedo, pero con la esperanza de disfrutar de un final de día más despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.