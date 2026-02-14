El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , con una ligera disminución a 10 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que el día avance, lo que es típico en esta época del año. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 25 km/h en las primeras horas del día, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, pero se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que las ráfagas pueden ser fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 08:12 y el ocaso a las 19:00, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para celebrar el Día de San Valentín en un entorno natural y acogedor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.