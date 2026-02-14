El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde se espera una probabilidad de precipitación del 65%. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y 6°C, lo que puede generar una sensación de frío, acentuada por la alta humedad relativa que alcanzará el 93% en la madrugada.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas irán mejorando ligeramente. Para el periodo de 08:00 a 15:00, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6°C y 12°C. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 46% hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero durante la mayor parte del día, lo que permitirá que los habitantes de Linares puedan disfrutar de un respiro de las lluvias matutinas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 15:00 y 18:00. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

Hacia el final de la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C a las 18:00. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 65% durante la mañana, pero se espera que disminuya a cero en la tarde y noche. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas caigan a 8°C hacia las 21:00.

En resumen, el día de San Valentín en Linares se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con lluvias ligeras en la mañana, seguido de una tarde más tranquila y despejada. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable, con un viento notable y temperaturas que fluctuarán a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.