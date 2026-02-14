El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando temperaturas agradables en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 16 grados a media tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que variará entre el 45% y el 80%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme el día avanza.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 61 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas centrales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 18:00 horas y cerrando el día con 11 grados a las 23:00 horas. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la sensación térmica sea agradable.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar el Día de San Valentín en un entorno favorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.