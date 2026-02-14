El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 16°C durante la tarde, lo que sugiere un día fresco pero agradable.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, alcanzando un 78% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 42% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, rondando entre 10 y 25 km/h en las horas de la tarde y noche.

No se anticipan precipitaciones en Lebrija, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:03, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se transformará en una jornada soleada y agradable.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados aportarán frescura, haciendo de este 14 de febrero un día perfecto para celebrar el amor y la amistad en un entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.