El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 8 grados , con una sensación térmica que podría descender a 4 grados, lo que indica que el frío se hará notar. La velocidad del viento será notable, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa.

En la tarde, aunque la temperatura podría subir ligeramente a 11 grados, el cielo seguirá cubierto y la posibilidad de tormentas persistirá, aunque con una probabilidad de 10% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las lluvias serán escasas, pero no se descarta la posibilidad de alguna tormenta aislada. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que sugiere que es un día para abrigarse bien.

El viento continuará soplando con fuerza, especialmente en las horas de la tarde, donde se esperan rachas de hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea estar en la calle.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de tormentas se reducirá a cero entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, la sensación térmica podría mantenerse en torno a los 4 grados, lo que indica que la noche será fría.

En resumen, el día de San Valentín en Jaén se presenta con un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Es un día para estar preparados para el frío y la lluvia, y se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.