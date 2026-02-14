El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El 14 de febrero de 2026, Huelva se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la tarde, antes de repuntar nuevamente hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 46% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 54% por la tarde, lo que permitirá que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 27 y los 56 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 18 km/h por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

En resumen, el 14 de febrero de 2026, Huelva ofrecerá un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para celebrar el Día de San Valentín en un entorno natural, ya sea paseando por la playa, disfrutando de un picnic en el parque o simplemente aprovechando el buen tiempo para salir a caminar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.