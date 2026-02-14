El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se prevé que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A partir de las 12:00 horas, se espera un aumento gradual, alcanzando los 15 grados a las 13:00 y 14:00 horas, y culminando en 16 grados a las 15:00 horas. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 14 grados a las 18:00 horas y cerrando el día en 11 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 81% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 42% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescor podría ser notable en las primeras horas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 45 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 08:13 horas y se pondrá a las 19:02 horas, brindando una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es un día propicio para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.