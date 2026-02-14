El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 54% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 38 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la festividad de San Valentín, ya que las condiciones climáticas serán favorables para paseos y celebraciones al aire libre.

En resumen, Écija disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos en un entorno propicio. Se recomienda aprovechar al máximo este clima favorable, ya que las condiciones son perfectas para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza de la ciudad en este día especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.