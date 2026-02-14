El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente desde la mañana hasta la tarde, cuando el cielo se mantendrá despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente al amanecer. A medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida, lo que hará que sea un buen momento para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las primeras horas del día. Sin embargo, la intensidad del viento disminuirá a lo largo de la jornada, estabilizándose en velocidades más suaves de entre 10 y 15 km/h hacia la tarde. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin la incomodidad que a veces puede traer el viento fuerte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a celebrar el Día de San Valentín o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:14 y el ocaso a las 19:03, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, Coria del Río se presenta como un destino ideal para paseos, picnics y actividades al aire libre, permitiendo a todos disfrutar de un día lleno de sol y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-13T21:02:13.